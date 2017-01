Se billedserie For enden af Fiskerhusvej finder man nu det første rederør placeret i Næstved. Foto: THOMAS OLSEN

Ællinger får en hjælpende hånd

Næstved - 31. januar 2017

Et pilotprojekt blev i går søsat i et vandhul på det yderste af Ydernæs i mission »red gråænderne fra glubske rovdyr«.

Projektet er skabt i et samarbejde mellem kommunen, Dansk Jægerforbund samt byens børn og unge.

Redningsaktionen bestod af såkaldte rederør produceret af Næstved Produktionsskoles smedelinje. Et rederør er en konstruktion bestående af et jernrør formet som et T.

Øverst på jernkonstruktionen er rederne, der består af rørformede redepladser konstrueret af hø og metaltråd.

- Eleverne har arbejdet godt. Det har været et meget anderledes projekt, og det har været sjovt, siger Thomas Helmig Tingvold, der er underviser på linjen.

Det var lokalformand for Dansk Jægerforbund, Steen Ulrich Rasmussen, der tog kontakten til produktionsskolen for at høre, om det var en opgave, de synes, det kunne være sjovt at arbejde med.

- Og jeg må sige, at det har de gjort godt, siger Steen Ulrich Rasmussen om skolen og de unges engagement i projektet.

Produktionsskolen har lavet 50 rederør til projektet, der udover vandhullet på Ydernæs også kommer til at være i blandt andet Susåen og Stenbæksholm, hvor der de næste par uger vil blive sat rederør op.

Gråænder bygger typisk deres redder på landjorden.

Her er ællingerne nemme ofre for sultne rovdyr. De menneskeskabte rederør placeres derfor i søer og vandhuller, og selve redekonstruktionen er cirka en meter over vandoverfladen, hvilket gør ællingerne chance for overlevelse væsentlig større og dermed kan sikre ællingerne en god og tryg opvækst.

Det er ikke kun ællingerne, der får en gevinst i form af en bedre opvækst. Det gør sig også gældende for en række elever fra sjette klasse.

Eleverne er jo nok ikke helt i samme fare som ællingerne for at blive spist af rovdyr. Den gode trygge opvækst handler for dem om noget andet.

- Det er jo en helt oplagt måde at bruge praktisk læring på. Eleverne kommer ud og prøver kræfter med den virkelige verden og skal så efterfølgende følge projektet og til sidst skrive en rapport, siger Lina Johansen, der er åben skole koordinator i Næstved Kommune.

Og noget tyder på at projektet har ramt plet hos eleverne.

- Det er spændende og et godt projekt, siger Mads Johansen og bakkes op af sin klassekammerat Amanda Nielsen.

- Det er sjovt, og så kan det være med til at redde nogle ænder, siger hun.

Begge elever går på Kobberbakkeskolen og ser frem til at følge projektet de næste måneder.

Gråænderne udklækker typisk deres æg i marts og april, så projektet løber over de næste par måneder.