Sagen er nu udsat til 26. oktober. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Åbenmundet advokat risikerer tur bag tremmer

Næstved - 13. september 2017 kl. 06:21 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 66-årig advokat fra den nordlige del af Næstved Kommune kan blive idømt op til seks måneders fængsel, hvis han findes skyldig i at have brudt sin tavshedspligt i forbindelse med to lukkede retsmøder.

Det ene var et grundlovsforhør, og begge møder handler om en større narkosag fra Slagelse. Advokaten er tiltalt for at have videregivet oplysninger til to kvinder på henholdsvis 22 og 23 år, der begge var romantisk involveret med den sigtede i narkosagen.

Den 66-årige nægter sig skyldig, og det var meningen, at hans sag skulle have været afgjort tirsdag, hvor han selv og fire andre vidner afgav forklaring. Et af dem kunne dog ikke huske de for sagen temmelig vigtige ting, hun tidligere havde sagt til politiet. På den baggrund ønskede anklager Søren Martin Jensen at indkalde et nyt vidne, og trods protester fra forsvareren lykkedes det at få sagen udsat til næste måned.

