Døren til EUC Sjælland står atter åben for Erik Wonge, som tirsdag igen blev direktør for skolen efter et afbræk på 16 år. Foto: Helle Hansen

76-årige er tilbage som direktør for EUC

Af Helle Hansen Et højst usædvanligt come back, som formentlig også er rekord.

16 år efter Erik Wonge fra Næstved takkede af som direktør for EUC Sjælland og gik på pension, er han tilbage i samme job, skriver Sjællandske. Tirsdag havde den nu 76-årige direktør første dag på sit nye gamle arbejde. Her har han i en periode fremover fået ansvaret for skolens tre afdelinger, som ud over hovedsædet på Jagtvej i Næstved også tæller en stor afdeling i Køge og en mindre filial i Haslev. Her er omkring 300 ansatte.