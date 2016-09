I marts blev Torben Johansen (th.) udnævnt til ny formand for Næstved Erhvervsforening. Han afløste Torben Larsen, som havde siddet for bordenden i 14 år. Foto: Kasper Frank

75 år med Næstved Erhvervsforening

På mange måder var det en helt anden tid dengang, men forløberen for det første erhvervsråd var et propagandaudvalg, noget der måske godt kunne være brug for i dag, hvor man taler meget om, at vi skal tale Næstved op og ikke ned. I slutningen af 1940 skrev udvalget med daværende borgmester R. Calum som formand »... at Næstved udefra i dag betragtes som en by med virkelig grokraft og frisk initiativ«.