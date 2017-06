Martin og Magnus vil her på marken foreslå opførelse af et fitnesscenter, hvilket der ikke er i Glumsø, mens Sofie, Katrine, Elise, Ida-Marie og Signe vil have lavet en skaterbane på området, da der mangler steder for dem at være i fritiden. De går alle i 6.b på Susåskolen i Glumsø.

6. klasse gør Glumsø bedre

Forud for mødet har eleverne i natur og teknologi-undervisningen arbejdet med at tegne deres drømmeby, og de har talt om, hvad en by egentlig er, og hvor mange der skal bo i en område, for at man kalder det bymæssig bebyggelse.

De har samtidig kortlagt deres egen by, Glumsø, med opfordring om at gå en tur i byen og skrive ned, hvilken type bebyggelse der findes. Hjemme i klassen blev det tegnet ind på kort.

Herefter blev eleverne igen sendt ud i byen, men nu for at finde forslag til forbedringer. Kravet var, at de skulle finde frem til en bebyggelse eller et aktivitetsområde, som de mener mangler i byen og vil gøre byen til at bedre sted at bo i.