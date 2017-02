Seksårige Miley Brenholdt Lauthersheim har givet sit lange hår, så at andet barn kan få en paryk af det. Her holder hun et billede af sig selv fra sidste sommer, hvor håret stadig var langt. Foto: Niels Brande

6-årige Miley har givet sit hår til Danmarks Indsamling

»Jeg hedder Miley, men min familie kalder mig Smiley. Jeg er 6 år gammel og har altid haft langt hår, men det sidste år har jeg tigget min mor om at få kort hår. Hver gang har hun sagt nej, men endelig fik jeg min vilje. Jeg kom onsdag til min mor og sagde, at jeg gerne ville hjælpe et andet barn. Min mor spurgte, hvordan jeg ville det, og så sagde jeg, at jeg gerne ville klippes korthåret, og at mit hår kunne blive lavet om til en paryk til et andet barn«.