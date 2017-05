Den dømte kvinde har ved flere tidligere lejligheder gjort sig skyldig i samme forbrydelse, som hun blev straffet for ved Retten i Næstved. Foto: Mia Than West

56-årig kvinde idømt ubetinget fængsel for vold på forsorgshjem

Næstved - 31. maj 2017 kl. 11:03 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det koster en 56-årig kvinde to måneders ubetinget fængsel, at hun mandag ved Retten i Næstved blev fundet skyldig i vold mod person i offentlig tjeneste.

Selv afviste kvinden at kunne huske noget fra episoden, men det kunne offeret godt. Der var tale om en 54-årig social- og sundhedsassistent ansat på Marksgården i Næstved, hvor den tiltalte er beboer.

Social- og sundhedsassistenten forklarede i retten, at beboeren var blevet sur på hende, fordi hun havde nægtet at udlevere metadon til den meget fulde kvinde. Det fik hende til at tage fat om halsen på den ansatte, dog ikke med begge hænder.

Offeret forklarede i retten, at det ikke havde gjort ondt, og der var da heller ikke mærker at se på halsen efterfølgende. Men hun var blevet meget chokeret over episoden.

Hændelsen skete onsdag aften omkring klokken 22 den 15. februar og var også omtalt i Sjællandske.

- Det er en situation, som der vil opstå af og til. Det er svært at undgå, selv når der er to medarbejdere i nærheden af hinanden. Vi er selvfølgelig ærgerlige, men det er også rart, at det ikke udviklede sig til mere, sagde Bo Gammelgaard, centerchef i Center for Handikap og Psykiatri, dengang.

Overfaldet skete, selvom der på Marskgården har været øget fokus på sikkerhed siden et besøg fra Arbejdstilsynet sidste år, som afstedkom en række krav. Det kom i kølvandet på en episode i maj 2016, hvor en krigsveteran og beboer på forsorgshjemmet forsøgte at stikke en ansat med en kniv.

Siden er der blevet investeret i ekstra videoovervågning og nye alarmer med indbygget GPS, ligesom personalet er blevet uddannet i risikovurdering.

Der er også oprettet tre nye fuldtidsstillinger, så kravet om, at arbejdet med beboerne altid skal ske inden for syns- og hørevidde af en anden medarbejder, har kunnet opfyldes. Alt sammen til en pris på samlet 1,4 millioner kroner.

Den 56-årige kvinde er tidligere dømt for flere tilfælde af vold mod personer i offentlig tjeneste.

Hun valgte i samråd med sin forsvarer at bede om 14 dages betænkningstid i forhold til en eventuel anke af dommen.