Efter det første piskesmæld i 1996 har Monica Scheuer Blichfeldt uddannet sig til sygeplejerske, men efter en lignende ulykke i 2006 gik det galt. Hun har cyklet rundt i det kommunale system siden 2009, uden at blive fuldt udredt. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

48-årig kvinde frygter sengepraktik efter nej til pension

Næstved - 03. juni 2017 kl. 06:20 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hun er bange for, at mareridtet bare fortsætter. Hun lider af skader fra to trafikuheld og har lige fået nej til førtidspension for fjerde gang.

Det betyder, at 48-årige Monica Scheuer Blichfeldt fra Næstved nu formentlig skal i endnu en jobpraktik - en sengepraktik, som hun kalder det. Hun frygter, at hun bliver tvunget til at gennemgå et forløb, der gør mere skade end gavn, og at Næstved Kommune under jobpraktikken vil stille en seng tilrådighed, når hun bliver træt eller får ondt.

Dette afviser teamleder Jeanett Falkenstrøm fra Center for Arbejdsmarked, der gerne vil berolige Monica Scheuer Blichfeldt.

- Vi bruger ikke sengepraktik, siger hun.

Den 48-årige syge kvinde er dog så bange for, hvad man kan finde på, at hun ikke tør tro på alle løfterne. Efter mange år i det kommunale beskæftigelsessystem skræmmer sporene, synes hun.

Hun har fire gange fået nej til førtidspension. Senest 4. maj i år.

Det fremgår af sagens akter, at Monica Scheuer Blichfeldt har problemer med de mest basale dagligdags ting - så som at bade, handle ind, lave mad og at læse. Kroppen er stået af, fortæller hun.

Hun har stærke smerter mange steder i kroppen.

Monica Scheuer Blichfeldts pension lå også lige til højrebenet ifølge rehabiliteringsteamet, der har indstillet til pension to gang i år, men der er tilsyneladende opstået intern splid i Center for Arbejdsmarked (jobcenteret).

I hvert fald er de to kommunale instanser, rehabiliteringsteamet og pensionsnævnet, meget uenige om, hvorvidt Monica Scheuer Blichfeldt skal have førtidspension. Pensionsnævnet holder fast i sit nej, og det betyder nej.

Hun har klaget til Ankestyrelsen.