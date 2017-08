Se billedserie Et nyt lysanlæg vil koste skatteyderne 4,5 millioner kroner.

4,5 mill. for lysanlæg der ikke skal bruges

Næstved - 26. august 2017 kl. 06:58 Af Mogens Lorentzen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det politiske slagsmål om lys og varme på Næstved Stadion fortsætter. Lige før sommerferien besluttede et spinkelt flertal i byrådet at investere 3,8 millioner kroner i et nyt lysanlæg på det kommunale stadion. Nu viser det sig, at prisen bliver 20 procent højere - 4,5 millioner kroner.

- Det er beklageligt, men årsagen er, at de eksisterende betonfundamenter ikke kan genbruges. Derfor skal der støbes nyt. Og det betyder en ekstraudgift på 700.000 kroner. Men jeg er sikker på, at der stadig er flertal i byrådet for at opgradere Næstved Stadion, siger kulturmand Linda Frederiksen til Sjællandske.

Sagen skal behandles på kulturudvalgets møde mandag. Her er der lagt op til, at godkende ekstra-regningen, og finde pengene ved at udskyde andre projekter - blandt andet Sansoteket i Glumsø.

Socialdemokratiet har flertal i kulturudvalget, men sagen skal formentlig endeligt afgøres i byrådet. Det kræver, at Lars Hoppe Søe (S). Elmer Jacobsen (V) eller Gunver Birgitte Nielsen (K) kræver sagen forelagt byrådet.

- Vi kan afgøre det i kulturudvalget, men der har været meget debat om emnet. Så jeg kan da godt forestille mig, at sagen om lysanlægget kommer i byrådssalen, siger Linda Frederiksen.

Ud over lysanlægget har et flertal i byrådet stemt for at lægge varmerør i græsset. Det er budgetteret til at koste tre millioner kroner, men endnu har kommunen ikke modtaget tilbud.

Byrådets beslutning om at investere næsten syv millioner kroner i lys og varme på Næstved Stadion var sommerens varmeste politiske emne. Oppositionen mener, at det er komplet unødvendigt at investere i lys og varme til et fodboldhold, der spiller i 2. division.

Og både den radikale Lars Hoppe Søe og Venstres Elmer Jacobsen er imod at bruge 4,5 millioner kroner til et lysanlæg, der ikke skal bruges.

- Realistisk bliver der ikke brug for lysanlægget de næste to til tre år. De nuværende er godt nok, det kun når der sendes tv-kampe, at der er brug for mere lys, siger Lars Hoppe Søe til Sjællandske.

Tanken om at opgradere Næstved Stadion til superliga-niveau opstod, da Næstved Boldklub spillede i 1. division. Nu er Næstved Boldklub palceres i bunden af anden division. Her er hverken krav til lys eller varme.