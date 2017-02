Anklagemyndigheden mener, at Retten i Næstveds resultat er forkert. Sagen er nu indstillet til anke i landsretten. Foto: Mia Than West

45-årig frikendt for vold mod søn - anklager vil anke

Næstved - 03. februar 2017 kl. 19:09 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Anklager Mariam Khalil havde forlangt en ubetinget dom på tre måneders fængsel til en 45-årig mand fra Næstved, men det endte i stedet med 30 dage betinget samt 40 timers samfundstjeneste.

Manden blev nemlig kun dømt for det ene af sagens to forhold: Retten i Næstved fandt ham skyldig i vold mod sin ekskæreste, som fik et slag så kraftigt, at hendes mund bagefter kun kunne åbnes to centimeter. Til gengæld blev han frikendt for at have slået parrets dengang 12-årige søn på skulderen og sparket ham over skinnebenet.

- Anklagemyndigheden mener ikke, at han skulle have været frifundet for det ene forhold, så vi går videre med sagen. Jeg har netop indstillet til statsadvokaten, at den ankes, fortæller Mariam Khalil, som understreger, at det nu er op til statsadvokaten at afgøre, om indstillingen skal følges.

Episoderne, der førte til retssagen forrige mandag, skete søndag den 12. juni sidste år omkring klokken 21.20 i den 45-åriges lejlighed. Her opholdt manden sig sammen med den 12-årige dreng, som var hos faren 6 ud af 14 dage, og hans tre år yngre lillebror, som indtil dengang kom på besøg hver anden weekend.

Moren forklarede i retten, at den ældste søn havde ringet til hende, og i baggrunden hørte hun den anden råbe »lad være, far«. Hun kunne høre, at den var helt gal, og da hun bor lige i nærheden, skyndte hun sig over til ekskæresten.

Ham blev hun mødt af i opgangen, og her blev hun tildelt et slag i ansigtet med så stor kraft, at hendes hoved blev slået ind i betonvæggen. Efterfølgende tog den tiltalte fat om hendes hals og pressede hende op ad samme væg.

Den hårdhændede behandling resulterede i, at kvindens kæbe gik af led. Hun kunne i starten ikke åbne sin mund mere end to centimeter, og hun døjer stadig med væske i nakken, hvorfor hun går til fysioterapeut. Kvinden tog derfor forbehold for erstatning.

Hvor kvindens forklaring og den efterfølgende politiattest, som dokumenterede skaderne, var tilstrækkeligt med bevis for dette forhold, var retten af en anden opfattelse, da det handlede om volden mod den 12-årige.

Han havde ikke villet lade sig videoafhøre om »den dag far var fuld«, og han ville heller ikke lade sig undersøge af en læge. Det kunne derfor ikke bevises, at de blå mærker på drengen, som moren selv havde taget billeder af, var påført af faren. Heller ikke selvom, at den yngste søn på videoafhøringen forklarede, at den 45-årige havde sparket og slået hans storebror.

Den 45-årige havde inden retssagen ikke set sine to børn i syv måneder. Han er ikke tidligere straffet for vold, og han valgte ikke overraskende at modtage dommen. Men står det til anklagemyndigheden ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi vil sagen altså blive anket til landsretten.