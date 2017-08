En tavs kone og fejl fra politiet var årsagen til, at den 43-årige kunne forlade Retten i Næstved som en fri mand. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

43-årig mand frifundet for grov vold: Konen nægtede at udtale sig

Næstved - 25. august 2017

En 43-årig mand af anden etnisk oprindelse end dansk var anklaget for både vold, grov vold og trusler mod sin kone, men han endte med at forlade Retten i Næstved som en fri mand.

Hans syv år yngre ægtefælle nægtede nemlig pludselig at udtale sig i retten om de to episoder, hendes mand var tiltalt for:

Forhold 1 handlede om ét knytnæveslag og flere slag med flad hånd mod kvindens ansigt. Det skulle være sket i januar sidste år, da mandens kone var gravid i fjerde måned.

Forhold 2 var grovere. Det handlede om, at den 43-årige i april i år skulle have holdt en kniv foran sin kones hals for at true hende, ligesom hun blev slået flere gange på kroppen med et bælte, inden hun blev sparket to gange og fik banket sit hoved ind i væggen. Det skete på parrets adresse i Appenæs i det sydlige Næstved.

Den 36-årige kvinde har fortalt om episoderne til politiet, og da hun nægtede at udtale sig i sidste uges retssag, forsøgte anklager Louise Fugl at dokumentere fra disse afhøringer. Desværre havde ordensmagten begået den fejl, at kvinden ikke var blevet afhørt med en parts rettigheder - og derfor kunne afhøringerne heller ikke bruges. Den eneste afhøring, hvor politiet havde oplyst kvinden korrekt om sine rettigheder, var den sidste, og her var hun allerede begyndt at trække i land.

Manden og kvinden er muslimsk gift, men de gik fra hinanden efter episoden i april. Siden har de dog fundet sammen igen.