René Tuxen (forrest til venstre) har efterhånden siddet ved baren i 35 år til julejazz. Han begyndte som pianist, men har med årene fået samlet et helt orkester, The Pixy Band.

35 år som barpianist til julejazz

Tre orkestre er klar til at få det gamle hotel og festens gæster til at svinge. I baren lever en anden god tradition i bedste velgående. Her underholder Rene Tuxen and his Pixy band nemlig, og i år er faktisk en slags jubilæumsår.