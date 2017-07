34-årig flygtede fra mors begravelse - nu er han sigtet i stor amfetaminsag

Den 34-årige, der er særdeles godt kendt af politiet, blev fremstillet i et grundlovsforhør fredag kl. 11 i Retten i Næstved - ikke kun sigtet for at flygte under afsoning, men også for at fremstille eller medvirke til at fremstille knap to kilo amfetamin og for at have 200 gram amfetamin på sig, da han blev anholdt.