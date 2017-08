16 personer arbejdede hele natten for at suge vandet op fra gulvet i butikkerne omkring Kurts Torv. Foto: Jeppe Hee Rømer.

30.000 liter vand lukker seks butikker i storcenter

Seks butikker måtte lukke på grund af oversvømmelse ved Knuds Torv i Næstved Storcenter. 16 personer arbejdede hele natten og op ad mandagen for at få de store mængder vand under kontrol. Et hul i hovedrøret forbundet til sprinklerne, gjorde op mod 30.000 liter vand løb ud i de seks butikker.

En af de butikker, det er gået værst ud over, er Normal, som mandag havde indkaldt alt tilgængeligt personale for at gå i gang med at tjekke samtlige varer for fugtskader.