24-årig mand slæbte kvinde med sin bil

Næstved - 21. maj 2017 kl. 12:53 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Søndag klokken 00.57 fik politiet en anmeldelse fra en 24-årig kvinde fra Glumsø, der kort forinden måtte løbe for sit liv, da en 24-årig mand fra Næstved over en strækning på cirka 100 meter kørte med kvinden hængende fast i bilens bagdør.

Det, der gik forud betegner politiets vagtchef Ehm Christensen som »vejvrede«.

- Det er det, når nogen kommer op at slås. Kvinden har forklaret, at hun kørte på landevejen ved Toksværd, da hun bliver påkørt bagfra af manden, som først rammer hendes anhængertræk og derefter bringer hendes bil til standsning, fordi han var rigtig sur over noget med hendes kørsel, siger Ehm Christensen.

- Bagefter bliver der skubbet og diskuteret, og så tager manden begge sine nummerplader af bilen, for at forhindre kvinden i at anmelde ham til politiet. Kvinden forsøger herefter at få fat i nummerpladerne inde i mandens bil, da han sætter i gang og trækker hende med sig, siger vagtchefen og tilføjer:

- Der blev givet et godt signalement, og vi er rimelig sikre på, at vi nu har fundet den rigtige bil og mand, men han nægter, at det er ham, der har påkørt kviden, bragt hendes liv i fare og efterfølgende er flygtet fra et færdselsuheld.