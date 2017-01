24-årig havde kokain på sig

Politiet er ofte at se på gaden i nattelivet i Næstved i weekenden, og denne weekend var ingen undtagelse. Klokken lidt i 3 natten til søndag er politiet på rutinemæssig kontrol, og her opsøger de en 24-årig mand fra Holmegaard, der befinder sig på Ramsherred. Han bliver rutinemæssigt visiteret, og her finder politiet et gram kokain. Manden bliver på stedet sigtet for besiddelse af euforiserende stoffer, og kan, hvis forseelsen er en enlig svale, se frem til en bøde i størrelsesordenen 3000 kroner.