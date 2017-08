23-årige Sara Mai Nielsen er ikke tilfreds med den behandling, hun får på Jobcenter Næstved. Ventetiden er for meget for den psykisk syge unge kvinde. Hun vil i gang med resten af sit liv. Foto: Robert Andersen Foto: Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: 23-årige Sara: Hjælp mig - inden jeg bliver syg og rådner op Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

23-årige Sara: Hjælp mig - inden jeg bliver syg og rådner op

Næstved - 03. august 2017 kl. 08:33 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Livet er rigeligt op ad bakke, når man lider af en psykisk sygdom, som 23-årige Sara Mai Nielsen - hun behøver ikke flere forhindringer.

Hun vil gerne videre i sit liv, men hun føler, at Jobcenter Næstved sætter en stopper for hendes fremtidsplaner.

Jobcentret og Integreret Psykiatri Næstved har i fællesskab med Sara Mai Nielsen fundet ud af, at hun aldrig bliver i stand til at tage en uddannelse, og derfor blev det besluttet, at hun skal videre ud på arbejdsmarkedet, fortæller hun.

Og nu er alt gået i stå. Den unge kvinde har ikke hørt fra Næstved Kommune siden marts, hvor hun fik at vide, at hun skulle have en ny sagsbehandler.

- Jeg vil gerne videre. Jeg vil ikke ligge der hjemme og rådne op og bare stå op til støvsugeren. Det burde ikke være særligt svært, siger hun.

Sara Mai Nielsen har aldrig haft svært ved at finde arbejde, og hun er også i job nu - på deltid. Hun kan ikke tåle presset, hvis arbejdsdagene bliver for lange eller for stressede.

Hun lider af den ret sjældne psykiske sygdom, der hedder skizo-affektiv psykose.

Det er en arvelig sygdom, og flere i hendes familie lider af den. Hun er i behandling, men hun er kraftigt ramt af bivirkninger ved medicinen.

I 2016 gik hun ned med stress, og sygdommen kom i udbrud. Hun havde arbejdet tre måneder på fuld tid og stået med hele ansvaret, mens chefen var på ferie.

Efter to og en halv måneds indlæggelse på det psykiatriske hospital Oringe i Vordingborg, mødte Sara Mai Nielsen op på Jobcenter Næstved i januar i år for at få hjælp.

Hun skaffede selv et deltidsjob og fik supplerende kontanthjælp. Det gør hun stadig.

- Jeg har let ved at finde jobs. Jeg har haft heldet, siger hun.

Helt så heldig er hun ikke, når det gælder bistanden fra Jobcenter Næstved.

Mulighederne for en uddannelse er tilsyneladende udtømt. Hun har aldrig fundet sig til rette i uddannelsessystemt, og Sara Mai Nielsen er nu placeret i den kasse, der hedder jobparate kontanthjælpsmodtagere.

Det er knap fem måneder siden, at hun fik besked på, at hun skulle have ny sagsbehandler. Intet er sket. Hun kan ikke komme igennem til hverken den tidligere eller en eventuelt ny sagsbehandler.

Det er, som om tiden står stille, føler hun.

- Jeg har ringet og ringet, og jeg har skrevet mails til dem, men jeg har intet hørt. Jeg står på bar bund, siger hun.

Eftersom Sara Mai Nielsen ikke kan arbejde på fuldtid, vil hun gerne have et fleksjob, men det kan tage flere år, så derfor vil hun helst i gang hurtigst muligt.

Hendes nuværende arbejdsgiver vil gerne have hende i jobpraktik, når hun eventuelt skal arbejdsprøves. Så lige nu, er det Jobcenter Næstved, der sætter en stopper for Sara Mai Nielsens fremtidsmuligheder, mener hun.

- Jeg er 23 år. Jeg er Danmarks fremtid, men jeg bliver stresset og syg af dette. Så sæt mig i gang. Jeg vil forsørge mig selv, siger hun.

På Jobcenter Næstved ved de, at det ikke har fungeret helt optimalt.

Det var en fejl, at Sara Mai Nielsen ikke hurtigere fik en ny sagsbehandler, fortæller teamleder på Helle Nygaard til Sjællandske.

Det skyldtes, at der i en periode var for få sagsbehandlere, men det er der rettet op nu, og Sara Mai Nielsen kan se frem til at blive indkaldt til møde i løbet af denne måned.

Helle Nygaard mener ikke, at Sara Mai Nielsen har været uden sagsbehandler i de frem måneder, men at hun har været tilknyttet den sagsbehandler, hun havde før, men blev enige om, at hun skulle videre.

- Men der er ikke opstartet noget ny forløb, siger Helle Nygaard.

Det er netop dette, som Sara Mai Nielsen er utilfreds med. Det hele er gået i stå, mener hun.

Helle Nygaard erkender da også, at det har forsinket processen, og det er ikke godt nok.

- Generelt er det ikke i orden at skulle vente fem måneder, siger hun.

Helle Nygaard mener, at kommunen har opfyldt sig forpligtigelse, fordi Sara Mai Nielsen har haft en sagsbehandler under hele forløbet - bare ikke en, der kunne sætte skub i udviklingen. Og det har ikke hjulpet den unge kvinde, der har spildt fem måneder

Kort efter at Sjællandske har talt med Helle Nygaard, kan Sara Mai Nielsen meddele, at hun har fået brev fra Jobcenter Næstved, der fortæller, at hun skal til samtale.

- Jeg er blevet kaldt til at såkaldt »jobsamtale« på fredag, hvor vi skal tale om mine fremtidige muligheder for job eller uddannelse. Tænk, at det skulle tage dem så lang tid at indkalde mig til en sådanne samtale. Nu er der så ikke andet end at krydse fingre, for at det kommer til at skride fremad nu, siger hun.

Sara Mai Nielsen er lidt nervøs for, hvad mødet bringer, men hun er opsat på, at det ikke skal tage et halvt år igen, før hun kommer i gang.