Der er som tidligere år friluftsgudstjeneste i parken på Gunderslevholm, ligesom Marvede der er i blandt andet Marvede og ved Herlufsholm. Mandag aften er der aftengudstjeneste på Gavnø.

Send til din ven. X Artiklen: 2. pinsedag byder på gudstjenester i det fri Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

2. pinsedag byder på gudstjenester i det fri

Næstved - 03. juni 2017 kl. 13:03 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I pinsen er der i mange sogne tradition for at rykke gudstjenesten ud i det fri 2. pinsedag, og sognene omkring Næstved er ingen undtagelse. Her er et lille udpluk.

Friluftsgudstjeneste i herrregårdsparken Som tidligere år bliver der også i år holdt friluftsgudstjeneste 2. pinsedag, mandag 5. juni, på Gunderslevholm.

Bag initiativet står 22 omkringliggende kirker. De er gået sammen om at planlægge og gøre deres til, at 2. pinsedag kan fejres med en festlig gudstjeneste under åben himmel. Der vil være kendte pinsesalmer, musik og ord, der passer til unge og ældre. Der vil være præster, organister og sangere og kor fra kirkerne. Derudover deltager spejdere, som skal have overrakt deres nye fane, ligesom de vil sørge for, at der også kan købes lidt at spise efter gudstjenesten.

Efter gudstjenesten, som begynder kl. 11, vil der være god mulighed for at holde picnic med medbragt mad i parken, købe en pandekage eller en pølse, drikke kirkekaffe og hygge sig sammen.

Medvirkende sogne er: Skelby, Gunderslev, Glumsø, Bavelse, Næsby, Tyvelse, Vrangstrup, Sandby, Tybjerg, Aversi, Herlufmagle, Fuglebjerg, Tystrup, Haldagerlille, Kvislemark, Førslev, Fyrendal, Hårslev, Krummerup, Ting Jellinge, Fodby og Karrebæk.

Marvede er med på pinsedille Traditionen med havegudstjeneste i Marvede præstegårds have 2. pinsedag holdes også i år i hævd mandag 5. juni kl. 12, hvor der begyndes med fællsspisning. Husk madkurv. Gudstjenesten begynder kl. 14. Tidligere skoleleder på Hindholm Privatskole, Mogens Olesen, gæsteprædiker, og efter gudstjenesten underholder jazzkvartetten Swingtetten. Skulle det blive dårligt vejr, rykkes arrangementet indenfor i Marvede kirke.

Herlufsholm lægger også græs til pinse Mandag 5. juni kl. 11 er der gudstjeneste på plænerne bag Herlufsholm kirke.

Gudstjenesten er en fælleskirkelig gudstjeneste med deltagelse af folkekirker, den katolske kirke, Frelsens Hær, Birkebjergkirken, Sjølundkirken og Næstved Bykirke.

Kom og nyd en gudstjeneste i den smukke natur ned mod Susåen under temaet »Enestående...«. Efter gudstjenesten er der mulighed for picnic i det grønne, så det er med at huske madkurven. Skulle vejret vise sig fra en dårlig side, flyttes gudstjenesten ind i Herlufsholm kirke.

Bag gudstjenesten står Næstveds Økumeniske Præstegruppe, som er et fællesskab af præster og ledere fra byens fri- og folkekirker.

Aftengudstjeneste på Gavnø Sidst på dagen er der mulighed for at komme til gudstjeneste i Slotskapellet på Gavnø. Det begynder kl. 19, hvor man kan opleve en gudstjeneste mellem middelalderinventar, Abel Schrøders snitværk og gamle malerier. Det er Vejlø præst, Helle Poulsen, og kirkens betjening, der står for gudstjenesten. Parker bilen eller cyklen ved hovedindgangen.