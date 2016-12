19-årig kvinde dømt for afpresning: Udgav sig for at være rocker

I november sidste år fik en dengang 18-årig kvinde en jævnaldrende mand til at overføre penge til hende på Mobilepay, idet hun udgav sig for at være rocker.

Næstved - 24. december 2016 kl. 10:19 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var tale om en tilståelsessag, da en 19-årig kvinde fra Næstved i forrige uge ved byretten blev idømt 60 dages betinget fængsel samt 80 timers samfundstjeneste. Desuden skal kvinden gå i behandling for misbrug af euforiserende stoffer, hvis kriminalforsorgen finder det nødvendigt.

Den 19-årige erkendte, at hun havde udgivet sig for at være rocker i en række Snapchat-beskeder, der blev sendt til en jævnaldrende mand. Ham havde hun mødt og skrevet sammen med på Facebook.

- Du fatter ikke en skid din lorteunge! Overfør pengene, eller din kæreste dør, og vi skal nok finde dig. Det Jylland du kom fra ik?

- Haha, din lille so. Jeg ved hvor du bor, har slået dit nummer op og Carsten (opdigtet navn, red.) er din far ik?

- Overfør eller jeg kan være hos dig om 4 timer.

- Så går det bare ud over din familie.

Således var indholdet i nogle af de beskeder, der blev sendt, og som til sidst fik manden til at overføre 750 kroner via Mobilepay.

Den unge kvinde forklarede i Retten i Næstved, at hun havde manglet penge og derfor fundet på afpresningsmetoden. Hun havde skrevet fra sin egen telefon, som hun til manden havde sagt, var blevet stjålet.

Offeret tænkte ikke videre over, at der også skulle overføres til samme mobilnummer på Mobilepay. Han er hjerneskadet, og den 19-årige blev således dømt for at udnytte hans svagere stilling.

Da det var en tilståelsessag, var der ingen vidner.

Kvinden valgte at modtage sin dom uden at anke.