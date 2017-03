En 19-årig mand har fået i alt tre måneders betinget fængsel ved Retten i Næstved. Foto: Esben Thoby

Send til din ven. X Artiklen: 19-årig dømt for at true med køkkenkniv til fest Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

19-årig dømt for at true med køkkenkniv til fest

Næstved - 02. marts 2017 kl. 11:43 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg slår jer ihjel.

De ord er en 19-årig mand fra Næstved blevet dømt for udtale, da han med en køkkenkniv truede fire unge mennesker til en privatfest på Hvedevænget.

Den unge mand var kun 18 år, da han i juli sidste år mødte op til festen klokken 3.45 om morgenen. Han var ifølge sin egen forklaring blevet uvenner med sin kæreste, og var taget til festen for at tale med hende.

Ved festen fandt den 19-årige ikke sin kæreste, men i stedet rettede han sin vrede mod fire andre gæster. Tre af dem vidnede ved en retssag i forrige uge, og de fortalte, at de faktisk ikke var helt klar over, hvad den tiltalte ville dem. Men de havde indtryk af, at han ledte efter nogen.

Køkkenkniven, som den 19-årige holdt i hånden, mens han truede, fandt han på adressen. I retten erkendte han at have taget kniven, men han fastholdt, at han ikke havde truet med den.

Dommeren og de to domsmænd var dog af en anden opfattelse. De fandt det også bevist, at den unge mand havde taget køkkenkniven og hamret den ind i en skraldespand, mens han til en jævnaldrende pige sagde, at »hvis du ikke siger det, er det her din mave«.

Den 19-årige blev dog frifundet for vold, som han også var tiltalt for, idet han skulle have taget fat om en af gæsternes hals med sin ene hånd. Det skete med dommerstemmerne 2-1.

Alt i alt kommer truslerne til at koste en straf på tre måneders betinget fængsel med vilkår om 80 timers samfundstjeneste. Dette skyldes dog, at straffen bliver lagt sammen med en anden dom for vold, som den 19-årige tidligere har modtaget. Truslerne er sket i prøvetiden for de 60 dages betinget fængsel, han dengang fik, og derfor slås de to straffe sammen til én fællesstraf.

Den unge mand valgte at modtage dommen.