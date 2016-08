Politiet kunne tage de unge med fingrene i ledningerne så at sige. Foto: Lars Ramlow

17-årige stjal bil - men kunne ikke starte den

Næstved - 29. august 2016 kl. 14:09 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To 17-årige drenge fra Næstved-området troede åbenbart, at de havde fået en fiks idé, da de søndag morgen klokken 6.55 udså sig en parkeret bil, som de da lige kunne låne uden at spørge om lov.

Først knuste de venstre, bagerste siderude. Så åbnede de bildøren. Skubbede bilen ud af indkørslen, så det ikke larmede. Og herefter forsøgte de så at kortslutte køretøjet, så det kunne starte uden nøgle.

Her viste begge knægte sig dog noget fummelfingrede, da de ikke rigtig kunne få gang i bilen. I stedet blev de opdaget af et par vakse vidner, som tilkaldte politiet.

Ordensmagten nåede frem, mens de to biltyve stadig forsøgte at få bilen kortsluttet, og begge kunne således anholdes på stedet og sigtes for brugstyveri.

Den ene af de unge mænd var desuden i besiddelse af en schweizerkniv, der blev vurderet til ikke at have et anerkendelsesværdigt formål. Derfor bliver han også sigtet efter våbenloven.