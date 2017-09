Tre af våbnene i sagen stammer fra et indbrud, som to andre unge mennesker er dømt for. Ligesom den 16-årige har de tilknytning til tre ældre mænd, hvoraf den ene er den 31-årige Satudarah-rocker, som sidste år blev skudt ned på Parkvej. Foto: Preben Madsen/Media Næstved Foto: Picasa

16-årig dømt for fire ulovlige skydevåben

Næstved - 02. september 2017 kl. 14:41 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En bare 16-årig dreng fra Næstved har ved Retten i Nykøbing Falster indrømmet - sammen med flere andre tiltalte - at have været besiddelse af i alt fire skydevåben »under særligt skærpende omstændigheder«.

Grunden til, at sagen var rykket sydpå, var, at to af våbnene blev fundet i Lundby. Der var tale om tre jagtgeværer samt et oversavet jagtgevær, og to af våbnene indrømmede en Satudarah-rocker tidligere på ugen at have skilt sig af med. Han påstod, de var smidt i havet ved Lollands kyst.

Den 31-årige rocker er den samme, som 23. september sidste år blev ramt af fire skud på parkeringspladsen ved Rema 1000 på Parkvej. Det var katalysatoren til efterårets rockerkonflikt i Næstved, som medførte i alt fem skudepisoder.

Hvordan Satudarah-rockeren kender den 16-årige fra Næstved er ikke kommet frem. Drengen var øjensynligt blevet instrueret godt, da han gav en fåmælt forklaring i byretten og ikke kom ind på hverken den 31-årige eller andres roller i sagen.

Fire andre er tiltalt i den komplekse sag - to mænd på henholdsvis 25 og 26 år samt to ekskærester til disse på 21 og 22 år - men de nægter sig alle skyldige. Der er afsat fire retsdage i december til at få afgjort deres del af sagen.

I retten holdt den 16-årige sig til at erkende de ting, han var tiltalt for: Mellem 21. november og 12. december 2016 var han i besiddelse af tre jagtgeværer med tilhørende ammunition - politiet mener, det er sket i samarbejde med tre andre.

Han tilstod samme forbrydelse i form af et oversavet jagtgevær, som han rådede over - efter politiets opfattelse sammen med fire andre - i perioden 23. november sidste år til 18. januar i år. To af de i alt fire skydevåben er fundet af politiet.

Der er også et femte våben i sagen, men det forhold var den 16-årige ikke tiltalt for. Til gengæld blev han også dømt for at have været i besiddelse af 25 gram amfetamin med henblik på videresalg, at have stjålet en bil og kørt i den, tre tyveriforhold, tre hæleriforhold, endnu en færdselsovertrædelse samt besiddelse af 3,5 gram hash til eget forbrug.

- Tager man overtrædelserne af våbenloven ud, havde han nok fået en betinget straf grundet sin unge alder. Men der blev især lagt vægt på de alvorlige overtrædelser af våbenloven, da han blev idømt en ungdomssanktion. Det betyder, at han skal bo på en døgninstitution i en periode på op til halvandet år, forklarer sagens anklager, Skipper Pelle Falsled.

Den 16-årige har opholdt sig på den sikrede døgninstitution for unge Stevnsfortet fra januar til juli, og det er nu op til Næstved Kommune at lave en plan for, hvor han skal anbringes.