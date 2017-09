100 års fødselsdag er slutningen på Vindheimar

- Jeg har haft den glæde, at der har været 300-400 besøgende hvert år i Vindheimar. Det har været fantastisk for mig at kunne vise en masse interesserede mennesker rundt, men jeg skal holde op, mens legen er god. I januar 2018 fylder jeg 80, og jeg vil gerne flytte, mens jeg selv kan bestemme, så beslutningen er taget ud fra en hel rationel vinkel, erklærer hun.

- Samtidig er markeringen af Alfreds 100 års dag et naturligt tidspunkt at afslutte et dejligt kapitel i mit liv. Jeg håber, at huset bliver solgt i løbet af efteråret eller vinteren. Jeg ved ikke helt, hvor jeg flytter hen bagefter. Formentlig bliver det til København. Det bliver selvfølgelig vemodigt at flytte fra stedet, for det har været en stor del af Alfreds og mit liv. Når huset bliver solgt vil billeder, skitser og så videre blive opmagasineret, fortæller Jytte Aa. Møller.