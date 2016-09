Utraditionelt spadestik

Holbæk: Normalt tages spadestikket til et større byggeprojekt af få mennesker. I tilfældet Holbæk SportsBy giver det dog god mening at invitere flere med. ”Ideen til sportsbyen stammer jo fra foreningerne, og siden da er der en masse forskellige mennesker, der har kastet energi ind i projektet. Derfor er det også naturligt, at vi er flere om at svinge spaden for at symbolisere både den fælles begyndelse og det fællesskab sportsbyen bliver,” siger Søren Kjærsgaard, der er borgmester i Holbæk Kommune.

Holbæk Kommune og Fonden Holbæk SportsBy har derfor inviteret formændene for foreningerne, til at tage selve spadestikket sammen med repræsentanter for fonden, borgmester og udvalgsformænd fra kommunen.

Fest for alle

Men festlighederne er langt fra begrænset til selve spadestikket. Sportsbyen kommer til at rumme mange forskellige aktiviteter, og derfor er arrangementet åbent for alle foreninger og borgere i hele kommunen.

”Det er jo ikke bare foreningernes sportsby. Det bliver jo et område og nogle faciliteter, som alle borgere i Holbæk Kommune kan få glæde af at benytte på forskellig vis. Derfor er arrangementet naturligvis også åbent for alle. Jeg håber, der kommer en masse mennesker, og glæder mig til at fejre dagen med dem,” siger Søren Kjærsgaard.

Et kig ind i fremtiden

Entreprenør Morten C. Henriksen er formand for Fonden Holbæk SportsBy, der er leverandør af sportsbyen, og skal drive den, når den står færdig. Han glæder sig til at give de besøgende et indblik i fremtiden.

”Spadestikket er altid en festlig start på en byggeproces. Holbæk SportsBy er noget helt særligt, og derfor gør vi også noget ekstra ud af det. Selvfølgelig vil der være noget godt til ganen, men derudover vil vi også vise rundt, og forhåbentligt give de fremmødte en forestilling om faciliteterne i den kommende hovedbygning,” siger Morten C. Henriksen.

Udover rundturen vil der også være en udstilling af en række visualiseringer og planer af den kommende sportsby i det telt, der opstilles til dagen