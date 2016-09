Testgrund ved losseplads skal hjælpe med udvikling af nye metoder til at sikre rent grundvand

Region Sjælland åbner en ny testgrund ved Stengårdens lukkede losseplads i Hvalsø. På onsdag den 14. september er regionsrådsformand Jens Stenbæk (V) med til at indvie stedet, hvor virksomheder, myndigheder og videninstitutioner fremover kan udvikle og afprøve nye teknologier til oprensning af jord og vandforurening.

- En af Region Sjællands opgaver er at sikre, at forurening ikke spredes og skader drikkevand, overfladevand eller indeklima. Testgrunden ved Stengårdens losseplads i Hvalsø bliver en 1.200 kvm stor grund, der vil fungere som et center til udvikling og afprøvning af nye metoder til oprensning af forurening. Det er vores ønske, at testgrunden kan fungere som et udstillingsvindue for dansk viden og kunnen på vand- og jordforureningsområdet overfor omverdenen, siger regionrådsformand, Jens Stenbæk (V).

- Vi håber, at testgrunden ved Stengårdens losseplads kan tiltrække mange mulige samarbejdspartnere med interesse i at oprense forurening. Vi er stolte af, at vi allerede den 14. september kan vise nogen af de igangværende partnerskaber, der har fokus på at udvikle de nyeste metoder og teknologier til oprensning, siger Jens Stenbæk.