Nyt fra Tølløse Lokal Forum

Forlængelse af cykelstien Tølløse - Nr. Vallenderød frem til Ugerløse.

Holbæk Kommune er nu gået i gang med at etablere en længe ønsket cykelsti mellem Nr. Vallenderød og Ugerløse. Cykelstien bliver etableret med tilskud fra statens trafikpulje. Inden igangsætning af arbejdet med cykelstien har der været afholdt to borgermøder, arrangeret af Ugerløse og Tølløse Lokal Forum i fællesskab. Her har været drøftet hvilken placering af stien, der giver den største sikkerhed for cyklisterne. For de to lokal forum har det været vigtig, at cykelstien bliver etableret med størst muligt hensyn til trafiksikkerheden for især de yngre cyklister, dvs. en cykelsti hvor man ikke skal krydse vejen og ikke kommer i kontakt med biler/lastbiler. Der var været stor enighed om cykelstien skulle videreføres på den nordlige side gennem Nr. Vallenderød og videre til Ugerløse. Etableringen af cykelstien er nu gået i gang på strækning fra Nr. Vallenderød til Ugerløse. Denne strækning forventes færdig inden årsskiftet 16/17

Strækningen igennem Nr. Vallenderød er smal og vil kræve at nogle arealer skal eksproprieres, og at nuværende vejføring skal rykkes nogle steder, for at give plads til cykelstien. Holbæk Kommune har lovet at gå i gang med at planlægge dette arbejde, så den fulde cykelsti mellem Tølløse og Ugerløse er helt færdig i 2017.

Møde om fremtidige containerpladser i kommunen

FORS (som Holbæk Forsyning er blevet en del af fra 2016) har indbudt repræsentanter fra lokalområderne i Holbæk Kommune til drøftelse omkring de fremtidige containerpladser i Holbæk Kommune. Efter at man i dagspressen har læst, at man overvejede at nedlægge pladsen i Tølløse, blev dette møde imødeset med en vis spænding. På mødet viste det sig, at de lokale repræsentanter fra hele Holbæk Kommune ønsker som minimum de løsninger, der allerede i dag findes i kommunen, og gerne suppleret med nogle "grønne øer" til aflevering af haveaffald i nogle af de lokalområder, der ligger længst fra de nuværende containerpladser. FORS vil nu arbejde videre med forslagene og vil præsentere deres forslag den 5. oktober 2016. Tølløse Lokal Forum håber meget på, at forslaget vil indeholde en fortsat placering af en containerplads i Tølløse by.

Trafikforholdene omkring Tølløse Station

Der foregår stadigvæk et arbejde med at få forbedret følgevirkningerne efter etablering af dobbeltsporet igennem Tølløse. Først og fremmest indretningen af gangtunnellen. Trafikministeren har overfor Holbæk Kommune tilkendegivet, at den er etableret efter gældende lovgivning. Lokal Forum har i samarbejde med Ældre Sagen i Tølløse og Fællesskab Tølløse rettet henvendelse til Holbæk Kommune om at forbedre tunnellens udformning, så den også kan bruges af gangbesværede borgere samt borgere med barnevogne mv. Denne henvendelse mangler vi stadigvæk et konkret svar på.

Der er samtidig gjort opmærksom på skiltningen igennem byen. Trafikanter, der ikke er stedkendte, har stadigvæk svært ved at finde vej gennem Tølløse by. Holbæk Kommune er i gang med at udarbejde et forslag om tydeligere skiltning, som samtidig også skal lede den tunge trafik uden om byen. Forslaget vil ligeledes indeholde placering af fodgængerovergange på begge sider ved opgangene fra tunnellen.

Bidrag til trafiksikkerhedsplan.

Tølløse Lokal Forum har igennem det seneste års tid sendt forskellige forslag til at forbedre trafikforholdene i Tølløse by. Det har især været omkring de afledte virkninger af etablering af dobbeltsporet (som nævnt ovenfor) samt trafikforholdene omkring byens skoler. Skolerne har bidraget aktiv til at belyse de forhold, der kan forbedre trafiksikkerheden omkring deres skole. Forslagene fra Tølløse er ved en fejl ikke kommet med ud i den trafiksikkerhedsplan, som netop er i høring i hele Holbæk Kommune. Men der er givet politisk tilsagn om at forslagene kommer med i den endelige rapport, der vil være grundlag for byrådets prioritering af de forskellige forslag til forbedring af trafiksikkerheden i hele Holbæk Kommune.

Beplantning omkring stationen

I 2015 blev der ved de tre hjørnegrunde plantet træer og roser. 6 frivillige sørger for at de tre arealer bliver holdt pæne og rene. 1000 tak til dem for denne indsats. Næste tiltag bliver at forskønne området langs Jernbanevej med nogle træer ind mod banen. Dette arbejde forventes at blive udført primo november 2016.

Borgermøde om byudviklingen i Tølløse

Vi er, i samarbejde med de relevante politiske udvalg i Holbæk Kommune, i gang med at planlægge et borgermøde i januar 2017 om planerne for byudviklingen i Tølløse. For Lokal Forums side er der et ønske om få en dialog med Holbæk Kommune omkring deres planer for boligudviklingen i Tølløse by og om hvilke muligheder, der er for at omdanne de arealer, som står ubenyttede hen, pga. virksomheder er lukkede. Mere info følge, når den endelige aftale for mødet er faldet på plads.

Lokal Forum og Fællesskab Tølløse er i gang med at planlægge et velkomstmøde for nye borgere i Tølløse. Velkomstmødet skal give tilflyttere en mulighed for at få kendskab til at de aktiviteter, foreninger mv. som Tølløse by tilbyder.

Indsendt på vegne af Tølløse Lokal Forum

Flemming Sommer