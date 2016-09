Marius fra Tølløse med i Voice Junior

Tølløse: I programmet, som er en af de tre indledende runder - de såkaldte ’Blind Auditions’, sidder coachene Wafande, Joey Moe og Oh Land med ryggen til børnene og skal lytte til deres stemmer, før de beslutter om de vil sende dem videre. Marius synger i programmet ’Can’t Stop The Feeling’ af Justin Timberlake. Alle tre coaches vendte sig om ved Marius, som efterfølgende valgte Wafande som coach. Man kan opleve Marius igen i ’Super Battles’. Her skal Marius dyste mod to andre deltagere fra Wafandes team om at komme i kvartfinalen. Det bliver spændende at følge Tølløses egen spirende sangstjerne i programmerne.