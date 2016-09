Interessen er stor for hovedgadeforskønnelse

Hvalsø: Der har været en dejlig interesse for sagen og Projektkontoret i Hovedgaden 12 har været godt fyldt op med borgere, der har noget på hjertet for Hovedgaden i Hvalsø.

To gennemgående træk hos de fremmødte er: En Hovedgade, det er trafiksikkert at færdes i, samt en smukkere og mere aktiv Hovedgade.

Trafikken

Først og fremmest fokuserer borgerne på, at der køres alt, alt for stærkt og at det ikke er sikkert for specielt cyklister at færdes i Hovedgaden. Endvidere er der mange ønsker om sikre overgange i byen og her nævnes overgangen mellem Bager Sofus og Brugsen samt overgangen i T-krydset ved Josephine som farlige steder at krydse Hovedgaden.

Blomsterkasserne, der i oprindeligt er opsat for at begrænse parkeringen i Hovedgaden, er meget forhadte og alle er enige om, at de skal fjernes hurtigst muligt, idet cyklister ofte blive klemt af bilerne og flere har ramt kasserne og væltet på cyklen. Kun held i uheld skyldtes at her endnu ikke er sket alvorlige ulykker. Allerede nu har idemøderne affødt dannelsen af en arbejdsgruppe, Blomsterkassegruppen, der er gået i gang med at finde en alternativ løsning til blomsterkasserne, indtil der er udarbejdet et fremtidigt projekt for fornyelse af Hovedgaden. Flere borgere efterlyser løsninger, som i dag findes på Sandbecks Allé.

Hastigheden og ønsket om en dæmpelse af farten gennem bymidten, bliver også svær at komme uden om, i fremtiden. Hastigheden er et stort gennemgående problem både i bymidten og på indfaldsvejene til byen. Og i den fremtidige aktivering af Hovedgaden, vil en sænkning af hastigheden – gerne helt ned på 30 km - også give de forbipasserende tid til opfatte, hvad der sker på Hovedgaden.

I Hovedgaden skal gående og cyklister prioriteres højere end bilerne, samtidig med at parkeringen optimeres i forhold til butikkerne. En ensretning nævnes gang på gang som et must for at kunne sanere Hovedgaden til et dejligt sted at opholde sig og skabe muligheder for aktiviteter med liv i gaden. Her er også et stort ønske om, at få den tunge trafik væk fra Hovedgaden.

Forskønnelse og nyt liv

Hovedgadens udtryk og udseende ligger også mange på sinde og ses som den vigtigste indsats for byen i en områdefornyelse. Vel at mærke ikke kun som Hvalsøborgernes by men også som centerbyen for hele Lejre Kommune. Kommunens visitkort udad til. Flere påpeger at der gennem tiden er blevet udarbejdet det ene projekt efter det andet (4-5 stk.!) til fornyelse af Hovedgaden, men intet er sket, det går i den gale retning og byen er kun blevet værre med årene. Huse og bygninger forfalder og belægningen er som et vaskebræt at færdes på.

Den positive melding fra de fremmødte borgere, er vilje og ønsker om personligt at bidrage til arbejdet med at få givet Hovedgaden og Hvalsø et løft og ikke blot er en tilbagelænet holdning til at påpege tingenes dårlige tilstand, men ønsket om at tage ejerskab til en indsats. Det åbner for en mulighed for at nå i mål denne gang og forhåbentlig mobilisere flere til at deltage i byens genopretning.

Byen skal blomstre

Byen skal blomstre igen via aktiviteter og mere beplantning i Hovedgaden. Der skal etableres hyggelige steder, hvor man har lyst til at opholde sig sammen og hvor lokale kan præsentere deres musik; der skal være kunst ude som inde at se på og butikkerne skal leve igen, så byen ikke kun er en soveby. Der skal liv i gaden. Borgerne skal motiveres til at bruge og opholde sig i deres by.

Kropladsen og Hovedgaden skal være centrum for faste torvedage med levende musik og events, f.eks. kulturfestivaler, skal trækkes ind i bymidten, så den får liv. Eventuelt kan man helt lukke Hovedgaden om lørdagen. Allerede nu har en arbejdsgruppe omkring Kropladsen, Kropladsgruppen planlagt nye, fremtidige aktiviteter i form af Halloweenfest, Julemarked med boder og andre nye aktiviteter.

For at trække flere stader til markedsdage og holde omkostninger hos stadeholderne nede, kan boderne eventuelt bemandes af frivillige lokale borgere, og lokale musikere kan her få mulighed for at præsentere deres musik.

Her skal etableres plads til bænke og legeredskaber, hvor man kan hygge sig sammen og hvor spontane aktiviteter kan opstå.

Åbenhed

Det kommende butikscenter, Søtorvet efterlyses der mere åbenhed omkring. Borgerne dels frygter og ser dels frem til dette nye tiltag i byen. Alle peger på ønsket om en tæt integrering af Søtorvet med Kropladsen og Hovedgaden til en sammenhængende bymidte.

Etablering af en byfond til at gå i samarbejde med ejerne af tomme butikker og foranledige, at den enkelte butik udlejes til flere lejere eller en midlertidig medfinansiering af en ’mikroleje’ indtil den enkelte lejer eller iværksætter har fået etableret sig. Hvalsø har en størrelse og vækst, hvor det burde kunne lade sig gøre at have alternative butikker under de rette omstændigheder.