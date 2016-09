Hvor kommer maden fra?

Lejre: Her på egnen er det Charlotte og Jens på Bredagergård i Onsved, som byder børn og voksne inden for til en spændende og oplevelsesrig dag på et moderne dansk landbrug med malkekøer, som malkes af robotter. Tæt på køer og kalve

Når man tager til Åbent Landbrug på Bredagergård kan man komme helt tæt på køer og kalve i en moderne dansk mælkeproduktion. På gården er der ca. 130 sortbrogede malkekøer, der dagligt producerer ca. 3.500 liter mælk. På gården er der foruden køerne også kvier, kalve og får.

Malkerobotter

Dagen byder på mange oplevelser ude som inde, hvor der bliver rig lejlighed til at udfordre sanserne, kigge, klappe, smage og spørge. Man kan gå på opdagelse i staldene og høre om produktionen og dagens gang på gården. Der bliver rig mulighed for at komme helt tæt på dyrene, som man kan kæle og klappe med. På gården er der malkerobotter, man kan se arbejde, køerne bestemmer nemlig selv, hvornår de vil malkes.

Traktorkørekort, kælekalve og sjov i halm

Et besøg på Bredagergård byder også på en række andre aktiviteter, bl.a. er der mulighed for at studere de store landbrugsmaskiner på nært hold, tage traktorkørekort, ”blive væk” i majsen eller komme med traktor og vogn ud over markerne og gennem istidslandskabet. Når der er brug for en pause kan børnene muntre sig på bl.a. halmlegepladsen eller kravle ind til kælekalvene.

Der vil være salg af kaffe og kage samt burger med bøf af gårdens eget kød.

Pluk selv blomster

På Bredagergård har man også en mark med de flotte Gladiolus, som kan plukkes og købes med hjem,

FAKTA:

Åbent Landbrug er en landsdækkende og tilbagevendende begivenhed den 3. søndag i september. I 2015 fik 118.156 besøgende en oplevelsesrig dag. Åbent Landbrug koordineres af Landbrug & Fødevarer i samarbejde med landbo-, familielandbrugs- og fællesforeningerne, Arla, Mammen Mejerierne, Them Andelsmejeri, Bornholms Andelsmejeri, Danish Crown, Tican, SB Pork, Hjalmar Nielsen, Hedegaard, Gasa Nord Grønt og Dansk Gartneri.