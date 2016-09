Hvalsø Bio udbygges

Hvalsø: På ”Underværkers” hjemmeside har man kunnet tilkendegive sin støtte til projektet. Hvalsø Bio’s projekt fik klart det største antal støtter og rosende kommentarer blandt de 55 projekter, der var til bedømmelse.

- Vi er meget glade for den store og generøse donation, der nu får projektet til at hænge sammen, og for de mange positive tilkendegivelser fra tilfredse kunder, siger Hvalsø Bio’s formand Peter Langager. - Vi har arbejdet ihærdigt med projektet, mange har lagt mange kræfter i at gøre Hvalsø Bio endnu bedre, fortsætter han.

De 23.000 gæster der årligt besøger Hvalsø Bio får nu en langt bedre biografoplevelse. Udbygningen berører ikke biografsalen, der fortsat vil rumme 115 gode sæder, men derimod foyer og café området. Den nuværende foyer og café, der i dag er på 92 m2 udvides med 73 m2 til ét stort rum. Der indrettes et åbent, kundevenligt billetsalg og to ekstra toiletter samt depotrum. Kælderlokalet på 35 m2, der skal fungere som flugtvej, ombygges til øget loftshøjde og bringes i direkte kontakt med caféen ved en bred trappe. Foyer og café vil give op til 115 siddepladser.

Sikre forhold

Biografen afholder mange arrangementer med filmforevisning, foredrag og lidt at spise, og udbygningen skal især her sikre bedre forhold.

Peter Langager glæder sig over den fremtidssikring af biografen, som udbygningen er udtryk for, og han roser de mange frivillige som tilsammen har skabt succesen Hvalsø Bio. - Vi har meget stor opbakning - biografen har 900 medlemmer, erhvervsklub, samarbejde med Kunstforening og bibliotek, og vi laver arrangementer for foreninger, organisationer, skoler og private efter ønske – alt sammen uden offentligt driftstilskud, fortsætter han.

Med 550 forestillinger og 170 filmtitler om året, artfilm-klubber, Børnebio, Skolebio, Ældresagen, Operabio, KGLBIO, DOXBIO, Filmfestival og kulturelle arrangementer er Hvalsø Bio en stor kulturel aktør i Lejre kommune og på Midtsjælland i øvrigt.

Hvalsø Bio har selv sparet 850.000 kroner sammen til udbygningen, og foruden Underværker har Lejre Kommune, Det Danske Filminstitut, Spar Nord Fonden, Nordea-Fonden samt Hvalsø Borgerforening ydet økonomisk støtte.

Den gode idé

Siden 1997 er Hvalsø Bio drevet af 120 engagerede ildsjæle. Biografen er moderniseret og har succes med 22.000 kunder årligt. Men der mangler plads i foyer, billetsalg og café, hvor der i det daglige er trangt og få siddepladser, og til arrangementer må næsten alle 115 stå op. Kulturelle arrangementer, hvor filmen kombineres med indledende foredrag, debat og servering er efterspurgte, og disse vil vi øge, men mangler plads. Udbygningen kan højne biografoplevelsen generelt og øge kulturudbuddet og bidrage til sammenhængskraften og bæredygtigheden i lokalsamfundet.

Fysiske rammer

Hvalsø Bio er placeret centralt i bybilledet over for tog- og busstationen. Bygningen fra 1942 er solid og velfungerende. Foreningen lejede en lukket biograf i 1987 med sal og billetsalg, og har sidenhen købt bygningen. Salen er nu fuldt moderniseret teknisk og komfortmæssigt – 115 pladser. I 2002 tilbyggede man en lille foyer og café inden for de dengang mulige rammer. Men har nu byggetilladelse til udvidelse til skel. Sammen med kælderlokale, der ombygges, muliggør det en udvidelse på godt 100m2. Herved kan foreningens mål om bedre forhold for kunderne og flere kulturelle arrangementer opfyldes. Projektet er tegnet af arkitekt Heinrich Gisselmann.

Organisering og involvering af frivillige

Hvalsø Bio drives af en forening. Alt arbejde udføres af 120 engagerede aktive, der arbejder gratis og ikke modtager særlige fordele – f.eks. fribilletter – men har glæden ved at være med i et fællesskab, der udfører en vigtig og værdsat opgave i lokalsamfundet.