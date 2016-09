Fra vikingesølv til middelaldermønter

Lejre og Roskilde befandt sig i begivenhedernes centrum. Med udgangspunkt i de arkæologiske fund i og omkring Lejre og Roskilde, fortæller møntforsker Gitte Tarnow Ingvardson om udviklingen fra vikingetidens vægtøkonomi til middelalderens møntøkonomi.



Hvad var vikingernes forhold til mønter? Bed vikingerne i sølvet, for at afprøve om det var rent? Hvorfor var kongen vild efter selv at præge mønter? Var mønter datidens twitter eller facebook? Hvem brugte mønter og til hvad? Kom og få svarene og bliv lidt klogere på den vigtigste epoke i dansk mønthistorie.



Plantemarked på Tadre Mølle



I samarbejde med Tadre Mølle inviterer Haveselskabets Roskilde og Nordvestsjællands afdelinger traditionen tro til Plantemarked på møllegården. Alle med interesse for salg eller køb af planter, især lægeplanter og krydderurter, eller producenter og formidlere af husflidsarbejder og andre produkter, baseret på plantematerialer er velkomne.



Tag frokostkurven med og besøg Tadre Mølle og oplev hvordan vandhjulet i århundreder har givet kraft til kværnen. I vandmøllen, der har ligget på stedet siden 1408, formales der grut, og mølleren fortæller om møllerfaget og den imponerende teknik bag.



Tadre Mølles Venner har åbent i caféen, hvor der sælges drikkevarer, kaffe, kage og økologisk mel fra møllen (rug, graham og spelt). Deltagelse på markedet er gratis, men kræver forudgående tilmelding.



Guder og helte



Før Danmark blev kristent troede man på de gamle nordiske guder, og navne som Odin, Thor, Frigg og Freja har vi nok alle hørt om. Odin var den ældste gud og overhoved for de andre guder. Han var gud for krig, trolddom, spådomskunst, digtning, runer og død. Alle døde krigshelte boede hos Odin i hans hjem, Valhal. Hans hest, Slejpner, havde otte ben og var meget hurtig. Slejpner løb lige hurtigt på jorden, på vandet og i luften og for at få viden om alt hvad der er skete, ville ske, og skete lige nu, havde Odin givet sit ene øje væk.



Næsten hvert land havde også i gamle dage sine egne krønikeskrivere. Fra Saxo hører vi om heltegerninger begået af helte som Dan, Skjold, Roar, Helge og Rolf Krake. Og fra de gamle folkeeventyr vrimler det med helte og heltinders kamp mod drager og trolde. Og så rummer de nyeste kunsteventyr i en række tegneserier med superhelte som Fantomet og Supermand en ny og moderne heltetype med to sider: dagligdagens og superheltens univers, symboliseret bl.a. ved dragt og evnen til at flyve.



Kom og hør historiefortæller Jutta Eberhard fortælle om guderne og heltene og få en snak med hende om heltebegrebet og om I måske kender eller har nogen helte i dag. Se mere på www.romu.dk.