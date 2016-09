Entertaineren Tobias Trier underholder i Tølløse

Tølløse: Torsdag aften bliver rampelyset tændt i No1 i Tølløse. På scenen står multikunstneren Tobias Trier. Han spiller selv rollen som den stormfulde dirigent Vitus Cornelius Gormsen, der normalt kun arbejder med de største orkestre og i de største koncerthuse. Alligevel er han nu pludselig endt i spidsen for et amatørkor i Tølløse – som spilles af publikum.

Det er Holbæk Teater, der præsenterer stykket, som er et one-man show. Så ud over Trier er det faktisk kun publikum, der spiller med:

Dirigenter manipulerer

Forestillingen handler om manipulation og magtmisbrug. Og om hvor langt, man er villig til at gå i fællesskabets navn. Det har altid fascineret mig, hvordan nogen erhverv og uniformer giver en autoritet.

- Så jeg opstillede sådan en slags greatest hits over manipulatorer, jeg er blevet udsat for. Fra mennesker i min familie og omgangskreds. Og mit erhverv musikbranchen. Og øverst på listen stod dirigent, forklarer Trier.

Musikeren Trier

"Dirigenten" er Tobias Triers debut som skuespiller. Han har i årevis været et etableret musiknavn og har optrådt sammen med bl.a. Niels Hausgård, Steffen Brandt, Tina Dickow, Allan Olsen, Marie Frank, Martin Brygmann, Rasmus Nøhr og Mc Einar.

Han har udgivet syv albums med egne sange og musik. Og så har han skrevet musik til flere film og teaterstykker. Og det gælder også musikken til "Dirigenten":

Ud af kunstner familie

Tobias Trier er søn af multikunstneren Troels Trier. Og hans mor er forfatteren Dea Trier Mørch, som skrev en af 70'ernes helt store danske romaner ”Vinterbørn”. I begyndelsen af karrieren kunne de berømte kunstnerforældre godt skygge for Triers egen karriere:

Stykket varer 75 minutter. Efter stykket er der sat 15 minutter af til en snak med Tobias Trier. Det bliver Holbæk Teaters to teaterledere, Brian Kristensen og Kristoffer Møller Hansen, der står for den seance.