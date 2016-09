Det stod ikke skrevet i stjernerne

Hvalsø: I lørdags åbnede Go2fitness i Hvalsø og ejerne Line og Jens Gottschalck har åbenbart ramt plet med deres sjette fitnesscenter.

Over 100 mennesker meldte sig ind i det nye 700 m2 store center med redskaber til alle former for øvelser.

- Og det er for hele familien, fortæller Jens. Børn kan under 13 år kan træne gratis, hvis forældrene er medlem, men de kan også sidde i hyggehjørnet og spille på deres ipad. Der er wifi.

Man kan selv træne i centeret, men kan også få lagt et program. Der afsættes en time til det.

Jens ramt af kræft

Jens blev for tre år siden ramt af kræft og selv om han prøvede alle former for behandling og lægerne kæmpede for at finde en behandling, lykkedes det ikke.

- Mit immunforsvar bekæmper faktisk min krop, fortæller Jens om den form for kræft, han har som en ud af syv personer i Danmark.

Og han fik ikke lange udsigter efter sygdommen blev konstateret. Omkring tre år gav lægerne ham.

Kørte med Team Rynkeby

Mens man forsøgte at finde en kur til ham, trænede han sig op til at kunne cykle med Team Rynkeby til Paris og børnene blev fragtet derned for at modtage ham sammen med Line. Det har været hårdt for børnene især sønnen Elias at være vidne til sin fars sygdom

Lillesøster Line har ikke opfattet helt så meget. Hun er bare af den overbevisning, at hun skal giftes med sin far.

Men på denne cykeltur, fik Jens også en glædelige sms fra en læge, at de tre år, han var stillet i udsigt til at leve i, var ændret til 30 år. Det er lykkedes lægerne at medicinere Jens, så hans sygdom kan holdes nede.

Træn i alle centrene

Line og Jens og deres partner ejer centrer i Holbæk, Roskilde, Tuse, Kvanløse, Sorø og nu Hvalsø og via sit medlemskab kan man træne i alle centrene.

Man kan gå til zumba, crossfit, almindelig spinning, cykelbiograf, squash, Indoor Bike, TRX og cirkeltræning.

Jens er uddannet skadesmassør og har bl.a. behandlet Rikke Hørlykke og andre sportsfolk, men lige inden han blev syg,

Lokal opbakning- og arbejdskraft

Jens er overrasket over det aktive foreningsliv, der er i Hvalsø. Mange har allerede været på besøg i centeret og udtrykt glæde over det.

Og alle trænere er lokale folk og håndværkerne er også lokale, for da først yderskallen var bygget færdig, har vi brugt lokale håndværkere

- alt er inkluderet i prisen, når man går her hos os, smiler Jens – blot ikke kaffen – der går pengene til Team Rynkeby.