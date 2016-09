Medieløbet: Meld dig til lørdag eller søndag

Der er mulighed for at eftertilmelde sig Medieløbet, der køres søndag 3.9. med start fra Axeltorv midt i Næstved.

Interesserede kan møde op enten lørdag 2.9. klokken 10-12 hos BikeShop i Ringstedgade, Næstved, hvor der også er udlevering af startnumre. Eller man kan eftertilmelde sig søndag morgen ved startstedet på Axeltorv. Her er åbent for eftertilmelding klokken 7.30-9.50. Eftertilmeldingen koster et ekstra gebyr på 100 kroner oveni løbsprisen, dog kun 50 kroner for familieløbet.

93-km ruten køres klokken 9.00, 52-km ruten klokken 9.30 og familieruten på 20 kilometer klokken 10.00.