Verdensmester vil Danmark rundt

Lokalsport - 29. december 2016 kl. 11:13 Af Christian Dahl

Når man er regerende verdensmester, kan man måske godt tillade sig at sætte store mål.

Men efter at have taget verdensmestertrøjen i sit sidste juniorår er holbækkeren Jakob Egholm nærmest ydmygheden selv i forhold til den kommende sæson, hvor han for første gang kører som U23-rytter.

- Det bliver et år, hvor jeg skal lære meget. Jeg skal køre mod nye ryttere, som er op til tre år ældre, så der skal kæmpes hårdt, siger Jakob Egholm.

Ambitionerne ligger dog ikke langt under overfladen. For det helt store mål er at få en kontrakt med et World Tour-hold, som vennen Mads Pedersen har fået i efteråret.

Men det er Jakob Egholm helt klar over ikke kommer til at ske i hans første år som U23-rytter, og derfor tænker han langsigtet. Men der er stadig mål for sæsonen.

- Jeg vil med til VM igen. Det er helt klart mit største mål for sæsonen. Men det bliver ikke med henblik på at vinde. Jeg vil deltage for at få oplevelsen og erfaringen, siger Jakob Egholm.

Sæsonens andet store mål er at køre med i PostNord Danmark Rundt. Og det kan let komme til at hænge samme med VM-drømmen. Jakob Egholms hold Giant-Scatto er nemlig kun kontinentalhold, og der er hård kamp om de få pladser til kontinetalholdene i løbet. Og det særlige danske »landshold« for de bedste danskere, som ikke i forvejen er med vil også i første omgang udtage VM-ryttere.

Jakob Egholm er helt på det rene med, at det ikke kommer af sig selv i den kommende sæson. En af de helt store udfordringer er, at løbene for U23-rytterne er længere end juniorløbene.

- Før var de omkring 130 kilometer. Nu er de 200-220 kilometer lange. Det er altså et par timer ekstra i sadlen. Kroppen skal vænne sig til det, og det tager tid at bygge styrke op, fortæller Jakob Egholm.