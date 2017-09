Amalie Dideriksen (i midten) er topnavnet, når et stærkt kvindefelt kører et halvanden time langt byløb klokken 14.00 i dag i Kalundborg. På billedet er hun lige blevet kåret som årets cykelrytter i 2016. Til højre for hende står holbækkeren Jakob Egholm, der blev årets talent. Han er med i feltet, når PostNord Danmark Rundt senere på eftermiddagen slutter første etape på samme rundstrækning, som kvinderne kører.

Verdensmester varmer Kalundborgs rundstrækning op

- Det er dejligt, at der bliver arrangeret et løb for os kvinder i forbindelse med herrernes danske tour rundt i landet. Men jeg håber samtidigt, at PostNord Ladies Criterium blot er et skridt på vejen mod et UCI-etapeløb i Danmark. Både Sverige og Norge har UCI-løb, så det kunne være super fedt hvis vi i Danmark også kunne lave et PostNord Danmark Rundt for kvinder. Enten i forbindelse med herrernes, eller på et andet tidspunkt, siger 21-årige Amalie Dideriksen.