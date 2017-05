Velbesøgt ræs i gaden

Rigtig mange mennesker var mødt frem for at se hestekræfter blive sluppet løs på Asnæsvej i Kalundborg lørdag eftermiddag.

Borgerinitiativet i Kalundborg og Dansk Automobil Sports Union (DASU) var gået sammen om at arrangere det første danske mesterskab i Streetrace, en accellerationskonkurrence, hvor biler med kubik under motorhjelmen to og to skulle dyste om at komme gennem den 201 meter lange bane tæt på Statoil Raffinaderiet i Kalundborg.