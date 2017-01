Uskarpe Holbæk smed sejren mod tophold

Holbæk havde søndag en gylden mulighed for at spille sig tæt på førstepladsen i kvindernes 3. division i håndbold.

Holbdet mødte hjeme topholdet Rødovre, som var kommet til Holbæk helt uden udskiftere. Holbæk så da også ud til efter behag at kunne bringe sig foran med et par mål, men hver gang fik gæsterne udlignet.

Og det lå i kortene, at Holbæk kunne give sig selv en drømmestart på anden sæsonhalvdel. Og da Sara Alting knap 10 minutter inde i anden halvleg bragte Holbæk foran 17-15 på strafekast i overtal, lignede det en lille afgørelse. Hullet skulle slås, og så skulle man ud at løbe med gæsterne, som ikke kunne få pauser.

Man spillede langsomt, man smed bolde væk, man traf forkerte beslutninger - og først og fremmest brændte man alt, alt for meget. Lægger man de to holds stolpeskud til målregnskabet, ville Holbæk vinde med de ønskede fem mål. Men de barske realiteter er, at Holbæk i kampens sidste 20 minutter kun formåede at score to gange, og så vandt gæsterne 19-20 og udbyggede forspringet i tabellen til fem point ned til Holbæk.