United drillede overmagt - Odsherred ude

Men selv om gæsterne nærmest planmæssigt bragte sig foran med 2-0 - på to mål scoret i det sammme minut - så formåede de undertippede værter at bide flot fra sig. Via et selvmål af KFUM's Jacob Egelund Andersen fik Holbæk United først reduceret, og inden pausen lykkedes det angriberen Jafar Alyaseir at udligne til 2-2, da han fra 35 meters afstand lobbede bolden over målmanden.