Jesper Kristoffersen scorede til 1-2 og havde også et nærgående forsøg i hjemmekampen mod Nykøbing FC. Foto: Per Christensen

Uforløst i Tuse

Har man hang til spænding i sportens verden er det nordvestsjællandske hjørne et godt sted at være lige i øjeblikket.

Med en sejr kunne Tuse have skabt sig et rigtigt godt udgangspunkt til afslutningen, men selv om ærgrelsen var stor i Tuse-lejren efter det uafgjorte resultat, skulle hjemmeholdet nok også prise sig lykkelig for, at gæsterne på Tuse Stadion ikke i overtiden snuppede alle tre point med et nærgående forsøg lige forbi Tuse-keeper Nicolai Nielsen ene stolpe.