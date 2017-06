Foto: Jens Wollesen ¬ Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Tuse reddet i sidste øjeblik

Lokalsport - 10. juni 2017

Håbet om at snige sig over den stiplede nedrykningsstreg i sjællandsserien var i live langt inde i anden halvleg, da Tuse lørdag eftermiddag spillede sæsonens sidste opgør. Men Tuse-sejren på l5-1 over bundproppen Frem Sakskøbing viste sig nytteløs, da Haslev hjemme fik scoret til 2-1 mod Ringsted bare 10 minutter før slutfløjtet.

Det fjernede Tuses mulighed for at kravle opad i tabellen. Men holdet redder sig alligevel fra nedrykning, da den sidste nedrykningsplads i 2. division skal findes mellem enten HIK og Holbæk. Dermed kommer der to nedrykkere fra 2. division øst, og det betyder fire nedrykkere fra danmarksserien - hvilket bliver enten tre eller fire sjællandske klubber. Men da Tuse er den bedste af de to nummer ni i sjællandsserien, og da kun en af dem rykker ned, er Tuse altså reddet på målstregen.

Lasse Frendrup bragte Tuse foran i første halvleg mod Frem Sakskøbing, der ikke havde meget modstand at byde på. Værterne fik dog udlignet til 1-1 i det 39. minut, men scoringer fra anfører Daniel Skov og Frederik Thor betød pausestilling på 1-3.

Efter pausen øgede forsvareren Mathias Friis til 4-1 i midten af anden halvleg, og i kampens sidste minut sejlede et indlæg fra højrebacken Kasper Holst i mål efter at have ramt indersiden af stolpen.