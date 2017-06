John Frederiksen scorer til 1-0 for Fredensborg mod Holbæk i efteråret. Holbæk havde en katastrofal halvsæson, som blev afgørende for nedrykningen til danmarksserien. Den fyrede træner Freddy Andersen mener ikke, at truppen i efteråret var stærk nok, men elitechef Asger Madsen er uenig. Foto: Mik

Træner: Efterårets trup var ikke stærk nok

Lokalsport - 23. juni 2017

Freddy Andersen og Kim Hansen blev fyret i Holbæk B&I efter nedrykningen til danmarksserien. Men Freddy Andersen mener, at en stor del af årsagen er, at truppen sidste efterår ikke var stærk nok.

- Jeg er glad for, at det var 24 point vi fik i foråret, hvor vi havde mulighed for selv at sætte vores præg på truppen. I efteråret havde vi kun ganske få uger, før vi skulle i gang med at spille turneringskampe, og der var for mange skader. Nu har vi selv været med til ihvertfald at sige ja til de nye spillere. Jeg er glad for, at det blev 24 point i foråret og syv i efteråret og ikke omvendt. Jeg føler sagtens, jeg kan se mig selv i spejlet, men selvfølgelig kunne jeg have gjort nogle ting anderledes, siger Freddy Andersen.

Han vælger nu at holde et halvt års trænerpause for ikke igen at komme til at stå med en trup, han ikke har haft indflydelse på, og kun få ugers forberedelse før sæsonstarten.

Holbæks elitechef Asger Madsen er dog uenig i, at klubben ikke havde sørget for en stærk nok trup. Han mener til gengæld, at den har underpræsteret i både efteråret og foråret.

- Vores vurdering er, at truppen i efteråret var stærk nok til at hente flere point. Så kan man altid snakke om skader og nøglespillere, der ikke var til rådighed, men det ændrer ikke på, at vi kom over til foråret som suveræn nummer sidst. På det tidspunkt havde vi et håb og et ønske om at redde os med Freddy og Kim, og vi gjorde mange tiltag, for at det skulle lykkes. I forhold til at vi i starten af foråret manglede seks point i at rykke op, så manglede vi til sidst fem point. Reelt har vi hentet et point. Er det godt nok? Nej, det er ikke godt nok. Vi er nødt til at måle os i forhold til holdene omkring os, og til sidst taber vi til et par af de andre nedrykkere i deciderede nøglekampe. Det er ikke godt nok, siger Asger Madsen.

Det resulterede altså i enfyring af Freddy Andersen og Kim Hansen. Og her mener træneren, at klubben har kigget mere nedrykningen end på, hvad holdet præsterede i foråret.

- Det er ikke antallet af point, der er succeskriteriet. Sidste år blev trænerne klappet ned ad gangen i klubben, fordi de havde reddet røven med færre point, end vi har fået i år. Men selvom vi har haft et godt forår, har vi ikke formået at redde os. Jeg er ærgerlig på grund af efteråret. For hvis spillerne bliver, er der virkelig noget at bygge på. Jeg er ikke stiktosset, men jeg er ærgerlig over, det ikke er mig, der får lov at arbejde videre med dem, siger Freddy Andersen.