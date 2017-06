Holbæks træner Freddy Andersen er skuffet over at rykke ud. han mener, at Holbæks nuværende niveau er højt.

Træner: Det er ikke godkendt, når vi rykker ud

- Resultatmæssigt er det ikke godkendt, når vi rykker ud. Men vi har spillet et o.k. forår isoleret set. Vi har fået skabt et hold, der kan bygges videre på. Spillerne er i god form, og de er spilleklar. Vi har haft ganske få skader, så der har været kontinuitet i holdet, og det vil være ærgerligt, hvis det bliver splittet for meget ad. Det er i dag, vi rykker ned, men det er ikke på grund af i dag. Det er det skide efterårs skyld - og så kampene mod VSK Aarhus og Svendborg, siger Freddy Andersen.

- Det er sindsygt skuffende, at vi kommer bagud på en standard efter to minutter. Det ødelagde hele vores plan. Det var ikke, fordi vi taktisk gjorde noget forkert. Men vi manglede vilje til at krige i vores eget felt, og det samme gjorde sig gældende ved deres andet mål. Vi havde muligheden for at cleare, men vi stod lidt i trance, siger Freddy Andersen.