Tuses Lasse Frendrup ramte stolpen i kampen mod Næstved. Men det lykkedes ikke for Tuse at score, og dermed vandt Næstved 1-0 på et pragtmål af Morten Larsen. Foto: Peter Andersen

To på stolpen var ikke nok for Tuse mod Næstved

Lokalsport - 20. maj 2017 kl. 18:29 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med tre kampe tilbage i sjællandsserien i fodbold, er Tuse fedtet helt ind i nedrykningskampen.

Lørdag kunne holdet have lagt afstand til bundholdene med en sejr hjemme over Næstved. Men Næstved vandt kampen 1-0 og er dermed selv så godt som fri af nedrykningen.

Sejren kom på et pragtmål fra Næstveds Morten Larsen, da han i kampens 29. minut bankede til en bold helt ude ved sidelinjen, som via overliggeren gik i mål.

- Sådan et mål laver de ikke igen i år. Og de gør det heller ikke næste år eller næste år igen, siger Tuses træner Jesper Olsen, der havde svært ved at finde ord for sin skuffelse.

Både Næstved og Tuse havde haft en stor mulighed for at score forud for Næstveds mål, og Tuse havde flere nærgående forsøg efter hjørnespark i første halvleg, mens Næstveds Morten Larsen brændte en friløber i første halvlegs overtid.

I anden halvleg pressede Tuse Næstved mere og mere i bund, og det trak op til en scoring. Næstved måtte heade væk på stregen, Lasse Frendrup ramte stolpen på et langskud, og Næstveds forsvar headede på egen stolpe på et indlæg. Men ind ville bolden ikke for Tuse.

Tuse satsede til sidst hele butikken, og det gav også kontramuligheder. I det 86. minut var det igen lynhurtige Morten Larsen, der gav Tuse problemer. Hans hårde afslutning tog stolpen og ramte derefter Mathias Friis i hovedet, så han minutter senere måtte lade sig skifte ud.

I overtiden headede Tuses Mads Suhr forbi mål i det lille felt, og i det syvende overtids minut brød Daniel Skov igennem på kanten af off side, men ingen nåede frem til hans indlæg, og dermed blev det ved 0-1.

Inden de sidste tre runder har Næstved 28 point. Tuse og DMI har 22, Køge på niendepladsen har 21, og Haslev på 10. pladsen har 20.

10. pladsen ser ud til at give nedrykning, mens ihvertfald den dårligste nier i sjællandsseriens to puljer også risikerer at rykke ned afhængig af udfaldet af oprykningsspillet til danmarksserien og af den geografiske fordeling af nedrykkere fra 2. division og danmarksserien.