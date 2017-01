Mads Bobjerg Larsens 2017-mål er at nå en stamplads hos Holbæk i fodboldens 2. division. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Teenager jagter en startplads

Lokalsport - 04. januar 2017 kl. 14:29 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

18. oktober 2015 startede han inde i sin seniordebut for Holbæk i 2. division, da holdet overraskende vandt ude over AB. Siden er det blevet til i alt 11 kampe for 18-årige Mads Bobjerg Larsen fra Asnæs, der især imponerer med sin hurtighed.

Den har hjulpet ham til et hav af scoringer i ungdomsårene, og selv i 2. division falder den i øjnene. Men den femteyngste debutant nogensinde for Holbæk insisterer på ydmygheden, så den unge fodboldspillers korte mål er blot at erobre en stamplads på holdet i 2017.

Han har stadig et halvt år tilbage som U19-spiller, og det skal bruges på udvikling for den dedikerede spiller, som dog ikke vil gå på kompromis med skolearbejdet.

- Skolen kommer i første række, og min uddannelse er helt sikkert det vigtigste, siger Mads Bobjerg Larsen.

Men det ligger i luften, at han vil forsøge at komme til at leve af fodbolden.

- Min drøm er at spille for Dortmund. Det er mit yndlingshold. Jeg håber på at komme fast på i 2. division. Jeg er stadig glad for at spille, og jeg vil ikke bare spille for penge, men fordi jeg er rigtig glad for at spille fodbold. Hvis jeg bliver fast mand i 2. division, har jeg ambitioner om at nå så langt som muligt. Men jeg vil ikke give hele mit liv for det lige nu. Jeg vil ikke sidde halvanden time i en bil til træning, siger Mads Bobjerg Larsen.

Han spiller både på klubbens U19-hold og som indskifter i 2. division i nogle kampe. Men når han forlader ungdomsafdelingen til sommer, vil han tættere ind omkring holdet.

Bortset fra startpladsen i debutkampen har han primært været brugt i kampenes afslutning, hvor hans hurtighed har kunnet true modstanderne, og han erkender da også, at han har et stykke arbejde at gøre, før han er klar til en startplads.

- I forhold til for et år siden, har jeg fået en del mere sul på kroppen. Når jeg går ind i nærkampene, mangler jeg nogle kilo for at kunne give ordentligt igen, siger Mads Bobjerg Larsen, der erkender at pladsen på kanten er ombejlet og at konkurrencen er hård.

- Jeg har altid været forberedt og ambitiøs, og jeg har viljen til at ville vinde. Jeg tror, det giver det sidste. Jeg er ikke glad for at tabe. Jeg er total et vindermenneske, siger Mads Bobjerg Larsen.

Læs mere

Du kan læse et længere interview med Mads Bobjerg Larsen i dagens printudgave af Nordvestnyt eller her: http://sn.dk/e-avis