Kalundborg GB må opgive at stille op til fredagens kamp i danmarksserien i fodbold. Blandt andet fordi flere spillere ikke kan få fri fra arbejde. Billedet er fra en kamp mod Hillerød. Foto: Peter Andersen

Tankstationer tvinger KGB i knæ

Lokalsport - 01. juni 2017 kl. 11:05 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi kan simpelthen ikke stille hold.

Sådan forklarer Kalundborgs træner Kennet Jensen, at klubben har været nødt til at melde afbud til en kamp i danmarksserien. Det er ellers normalt noget, man skal ned i de lave serier og ungdomsfodbolden for at opleve. Men Kalundborg har altså måttet meddele Herlev, at de ikke kan stille hold til fredagens kamp, som Herlev dermed vinder 3-0.

- Vi har fire, der ikke kan få fri fra arbejde, så er der en del småskader, og så er der ramadan. Vi skal langt ned for at finde spillere, så bliver det med et halvt hold af spillere fra bunden af serie 3, og det bliver for voldsomt, siger Kennet Jensen.

Det meste af Kalundborgs hold består af U19-spillere, og de har svært ved at få fri fra deres arbejde på tankstationer og lignende. Og med to uger tilbage af turneringen har det ikke været en reel mulighed at flytte kampen i stedet for at melde afbud til den.

Betydning til at overse Herlev er sammen med Roskilde KFUM ene om at kunne indhente Hillerød på førstepladsen i danmarksserien. Men med Kalundborgs statistik med 24 nederlag og en uafgjort i sæsonens 25 kampe, er den sportslige betydning af afbuddet til at overse. Men Kennet Jensen er ikke stolt over, at klubben ikke stiller op.

- Det er helst ikke det, vi vil. Men vi er nødsaget til det. Det skulle gerne blive bedre i næste uge. Klubben har det ikke godt med, at vi må melde afbud, siger Kennet Jensen.

Kalundborgs andethold i serie 3 har meldt afbud to gange, men danmarksserieholdets afbud kommer ikke til at få konsekvenser i serie 3. Ifølge Lars Nielsen fra DBU Sjællands turneringsafdeling, er det kun, hvis to hold spiller samme ugedag, at det er det lavest rangerende hold, der skal melde afbud. Havde det været tilfældet, var serie 3-holdet også blevet taberdømt.