Svømmeklub vil være bedst i Norden

I 2020 skal en fjerdedel af de danske OL-svømmere træne i Holbæk til dagligt. Så klar er udmeldingen fra sportschef Ricki Clausen, som ikke lægger skjul på, at han har store planer for at udvikle Holbæk Svømmeklub. Ud over det rent sportslige mener Clausen, at Holbæk skal udvikle sig på det økonomiske og organisatoriske, så klubben kan komme til tops ikke bare i Danmark, men i Skandinavien.