Svipser skuffer Svebølles skeet-skytte

Jeg er selvfølgelig skuffet over at misse finalen. Men jeg er også glad for, at det ser ud til at bære frugt det nye, vi arbejder med. Og måske det kommer hurtigere ind under huden, end jeg regner med, siger Jesper Hansen, der er ved at ændre flere ting ved sin skydning og ikke har haft skydningen i New Delhi som et af de primære sæsonmål.