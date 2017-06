John Axelsen fra Tølløse har Danmarks bedste handicap. Foto: THOMAS OLSEN

Stenhus-student med Danmarks bedste handicap

Lokalsport - 30. juni 2017 kl. 10:07 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med et handicap på +6,1 er 19-årige John Axelsen fra Tølløse den amatørspiller i Danmark, der må bruge færrest slag for at spille til par.

Den nybagte student fra Stenhus i Holbæk er for tiden i gang med EM, hvor han inden fredagens runde ligger til at spille sig i finalen. Og i Danmark er der altså ikke nogen, der kan hamle op med hans handicap.

- Vi kan bekræfte at Johns handicap på +6,1 er det lavest registrerede danske amatørhandicap på nuværende tidspunkt. Amatør-spilleren med næstlavest handicap er Puk Lyng Thomsen fra Frederikshavn - hun har pt. +4,9, fortæller elitekoordinator Katrine Kring Lorentzen fra Dansk Golf Union.

De professionelle spillere har ikke et handicap som amatørerne, men de tildeles et skønnet handicap ud fra deres placeringer på ranglisterne, så de kan deltage i danske turneringer. men selv her er det kun Thorbjørn Olesen og Søren Kjeldsen, der vil have et bedre handicap, da de bliver tildelt +7,0, mens Lucas Bjerregaard, Lasse Jensen, Thomas Bjørn og Anders Hansen alle ville få et marginalt dårligere handicap med +6,0.

Der findes ikke en historisk opgørelse over handicap, og Katrine Kring Lorentzen advarer mod at sammenligne handicap fra forskellige år, da systemet løbende ændres. Det er dog ikke lykkedes at finde andre end John Axelsen med så lavt et handicap. Vi hører gerne fra dig, hvis du kan stikke det - eller kender nogen, der kan.