Sportschef dumper både forår og efterår

Han mener, at holdet med større kynisme kunne have nået de sidste fire point, der mangler i redningen.

- Den pointmæssige høst i efteråret gav os et meget svært udgangspunkt. Vi valgte så at bakke op om trænerne og kigge lidt på spillerne, og vi hentede syv nye spillere i vinterpausen, ligesom vi hyrede en mentalcoach. Vi prøvede at booste de ting ved siden af og så vise tillid til spillerne og trænerne. Opgaven var at skrabe mellem 28 og 33 point sammen, men det har vi ikke nået, siger Morten Skovby.

Han anerkender til gengæld, at spillet i foråret er blevet bedre. Og her er træner Freddy Andersen helt på linje. Træneren understreger samtidig, at der er behov for en trup af samme styrke for at rykke op.